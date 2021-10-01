CHP İl Genel Meclis üyeleri, gündemi değerlendirdi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İl Genel Meclisi Grup Toplantısı, İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Güncel 01.10.2021, 19:58
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İl Genel Meclisi binasında yapılan toplantıya; İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ile Meclis Üyeleri; İlhami Türksal, Suat Atalay, Özcan Çetin, Sadettin Akgül ve Engin Demir katıldı.
Toplantıda İl Genel Meclisi’nin Eylül dönemi toplantısında görüşülecek gündem maddeleri değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu, bundan sonra yapılacak çalışmalar belirlendi. (Haber Merkezi)
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