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CHP İl Başkanı Tahtasız karantinada

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, aile yakınlarından bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı evinde 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Güncel 04.11.2020, 14:45
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CHP İl Başkanı Tahtasız karantinada

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tahtasız, sağlık durumunda endişe edecek bir durum olmadığını, vaka temaslı olduğu için ailecek evde karantina altına alındıklarını bildirdi.
ÇORUM HABER, CHP İl Başkanı Tahtasız ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletir, acil şifalar diler. (Haber Merkezi)

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