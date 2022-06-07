CHP heyetine Atçalı Köyü’nde yoğun ilgi

Çorum merkeze bağlı Atçalı Köyü'nde yağmur duası yapılarak, şükür kurbanı kesildi. 5 adet kurban kesen köy halkı, aydınlık bir gelecek, dengeli bir yağış, doğadaki tüm canlıların susuz kalmayacağı, kuraklığın yaşanmayacağı, kazasız-belasız bir üretim sezonu için dua ederken, “Topraklarımızda hızır bereketi hakim olsun” temennisini dile getirdiler.

Köy Muhtarı Sadık Madak’ın organizesi, köy halkının da katkıları ile düzenlenen yağmur duası ve şükür kurbanı buluşmasında; kurbanlar kesilerek lokma paylaşımında bulunuldu.

Buluşmaya; CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, il genel meclisi üyeleri Suat Atalay, İlhami Türksal, Belediye Meclisi Üyesi Didem Tokgöz Semiz ile İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, çevre köylerin muhtarları ve köy halkı katıldı.

Milletvekili Ali Mahir Başarır, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, köy halkı ile sohbet ederek, şükür kurbanının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “aydınlık dolu yarınlar” temennisini paylaştı. Milletvekili Başarır, halkın yoğun ilgisiyle karşılanırken, sevgi gösterileri arasında uğurlandı.

Köy Muhtarı Sadık Madak, “Düzenlemiş olduğumuz yağmur duası ve şükür kurbanı kesme programımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Kurban ve yağmur duası geleneksel olarak devam edecek” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

