CHP heyeti Zafer Çarşısı esnafının sorunlarını dinledi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Zafer Çarşısı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Burada Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Zafer Çarşısı yönetimini ve çarşı esnafıyla görüşen Ağbaba ve Hakverdi’ye CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililer eşlik etti. (Taner ŞİMŞEK)

