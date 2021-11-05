CHP Belediye Meclisi grubu stratejik planı görüştü

Belediye Meclisi’nin Pazartesi günü yapılacak olan toplantısında gündem maddelerinin yanı sıra 2022 yılı performans planı ve 3 yıllık analitik bütçe görüşülecek.

Olağan toplantı öncesi CHP İl Başkanlığında bir araya gelen CHP’li Meclis Üyeleri, görüş alışverişinde bulunarak gündem değerlendirmesi yaptı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın başkanlığında yapılan toplantıya Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile meclis üyeleri katıldı.

İl Başkanı Tahtasız, toplantıda Çorum halkı yararına bazı kararlar alındığını bildirerek, alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tahtasız, “Çorum ve Çorumlunun yararına olan konulara evet diyeceğimizin, Çorum halkının hakkını savunmaya devem edeceğimizin, halkın yararına olan konuları toplantılarda gündeme getireceğimizin bilinmesini isteriz” dedi. (Haber Merkezi)

