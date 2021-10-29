CHP Anıt’a çelenk bıraktı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP'liler Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundular.
Güncel 29.10.2021, 19:24
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Buradaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri başta olmak üzere çok sayıda yurttaş katıldı.
Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının peşinden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kısa birer konuşma yaparak Cumhuriyetin önemine vurgu yaptılar.
(Taner ŞİMŞEK)
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