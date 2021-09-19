Ceylan’ın Yeniyol ziyareti ve “aşınızı yaptırın” çağrısı

Ceylan’ın ziyaretlerine Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.



"Biz ülkemize ve şehrimize hizmet etmek için buradayız. Özellikle esnafımız ekonominin can damarıdır. Bu konuda da saha çalışmalarımızda onları sık sık ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturmaya özen ve önem gösteriyoruz.” diyen Milletvekili Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz seçimden seçime değil, yılın her günü vatandaşlarımızın arasındayız. Vatandaşlarımız günün 24 saati hangi konuda olursa olsun sorunlarına çözüm üretmemiz için bizimle görüşebilirler. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için ne kadar çalışsak azdır.

Salgın sürecinde büyük fedakarlık gösteren esnafımıza teşekkür ederim.

Devlet ve millet el ele vererek inşallah bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Salgından sonraki dönemde ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz.”

Milletvekili Ceylan, “aşınızı mutlaka yaptırın” çağrısını da tekrarladı. "

(Haber Merkezi)

