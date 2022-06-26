Ceylan’dan Ülkü Ocağı’na ziyaret
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ülkü Ocağı’nı ziyaret etti.
Güncel 26.06.2022, 18:17
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Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Belediye Meclisi Üyesi Suat Aydoğan ile birlikte Ülkü Ocağı’nı ziyaret eden Ceylan, çalışmalar hakkında Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’ten bilgi aldı.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette bir konuşma yapan Milletvekili Ceylan, Ülkü Ocaklarının 2015 yılından itibaren bu millet adına, vatan adına, ezan adına, bayrak adına gösterdiği duruşun takdire şayan olduğunu söyledi.
Gençlik adına Ülkü Ocaklarının yaptığı çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, Cumhur ittifakı ile başlayan birlik ve beraberliğin bundan sonraki süreçlerde de devam edeceğini kaydetti.
(Haber Merkezi)
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