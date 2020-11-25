Ceylan’dan Soylu’ya geçmiş olsun ziyareti
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 25.11.2020, 20:30
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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını Covid-19 hastalığına yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu.
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Bakan Soylu ile rahatsızlığı sürecinde sürekli görüşmelerde bulundu. Milletvekili Ceylan, sağlığına kavuşarak görevinin başına dönen Bakan Soylu’yu bu kez makamında ziyaret etti.
Milletvekili Ceylan, Bakan Soylu’ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, Bakan Soylu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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