Ceylan’dan Soylu’ya geçmiş olsun ziyareti

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını Covid-19 hastalığına yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Bakan Soylu ile rahatsızlığı sürecinde sürekli görüşmelerde bulundu. Milletvekili Ceylan, sağlığına kavuşarak görevinin başına dönen Bakan Soylu’yu bu kez makamında ziyaret etti.

Milletvekili Ceylan, Bakan Soylu’ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, Bakan Soylu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. (Haber Merkezi)