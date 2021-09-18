Ceylan’dan Engelli Efe Torun’a yardım eli

Milletvekili Ceylan bu defa Çorum’un Uğurludağ İlçesi’nde ikamet eden Efe Torun isimli engelli vatandaşın ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

“Engelli vatandaşlarımızın yüzünün güldüğünü görmek bizim için dünyanın en büyük mutluluğudur” diyen Ceylan, engelli vatandaşların yaralarını sarmaya ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceklerini söyledi.

Amaçlarının Çorum’daki bütün ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların rahat hareket etmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Ceylan, temel hizmetlerin yanı sıra sosyal çalışmaları da önemsediklerini bununla birlikte vatandaşların yaşadıkları sorunları hızla çözüme kavuşturmayı amaçlayan hizmet anlayışı içerisinde olduklarını vurguladı.

Uğurludağ İlçe Belediye Başkanı Remzi Torun aracılığıyla akülü sandalyeyi engelli vatandaşa ulaştıran Ceylan, akülü sandalyenin tesliminde engelli vatandaşın dedesi Süleyman Torun’un ve ailesinin hayır dualarına nail olduklarını söyledi.

Ceylan, Torun ailesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hayır duası etmelerini istedi. (Haber Merkezi)