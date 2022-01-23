Ceylan’dan ‘aşı’ çağrısı!

Aşı biriminde görev yapan sağlık personeli ile görüşerek kolaylıklar dileyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, aşı olmak için gelen vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ceylan’a Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr.İhsan Demirbaş, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Komut, Başhemşire Şennur Şimşek ve Destek Kalite Müdürü İsmail Yalçın eşlik etti.

Koronavirüse karşı mücadelede başarılı olmanın en etkili yolunun aşı olduğunu hatırlatan Ceylan, “Herkesi Aşı Olmaya Davet Ediyoruz” dedi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen bir pandemi sürecinin halen yaşanmaya devam ettiğini anlatan Milletvekili Ceylan, küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının öneminin daha çok arttığını vurguladı. Ceylan, hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğunun unutulmamasını istedi.

Yaptıkları çalışmalar neticesinde artık tüm sağlık kuruluşlarında aşıların yapılabildiğini söyleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Bahçelievler Semt Polikliniği, ilçe hastaneleri, aile sağlığı merkezlerinde alınan randevu ile herkes aşısını yaptırabiliyor. Ayrıca, gezici sağlık ekiplerimizle köylerde de aşı uygulamasını gerçekleştiriliyor. Tüm hemşehrilerimden özellikle aşılarını olmaları için ricada bulunuyorum. Lütfen, herkes aşısını olsun da biran önce hayatımızı olumsuz etkileyen bu süreçten kurtulalım” şeklinde açıklama yaptı.

Sağlık teşkilatının sürecin başından beri fedakarca mücadele yürüttüğünü dile getiren Milletvekili Ceylan, “Kendilerine teşekkür ediyorum. Onları, kendimizi, devletimizi ve milletimizi düşünerek daha hassas ve dikkatli davranalım ve aşımızı yaptıralım” çağrısında bulundu.