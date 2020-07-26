Ceylan: “Zor zamanlarda esnafın yanında olduk”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde Çorum’da esnaflara 83 milyon TL destek sağlandığını belirterek, hükümetin zor zamanında esnafın yanında olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte ilimizde esnaf ziyaretinde bulunan Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, koronavirüs pandemisi nedeniyle işlerinde aksaklık yaşayan esnaflarla durum değerlendirmesinde bulundu.

Girdiği tüm işyerlerinde hal-hatır ve işlerinin ne durumda olduğunu soran Milletvekili Ceylan, çoğu esnaftan son günlerde işlerde iyiye doğru gidiş olduğu cevabını aldı. Kısa sürede salgının atlatılacağına inandığını ve daha sonrasında da ekonomideki gidişin daha da iyi olacağını belirten Milletvekili Ceylan, tüm dünyayı etkisi altına alan bu durumu Türkiye’nin en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bunda da devletin tüm kurumlarının aldığı tedbirlerin etkisinin büyük olduğunu kaydeden Ceylan, Çorum’da hem bankalar, hem de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 83 milyon lira esnafa destek sağladığını açıkladı. Sağlanan desteklerle esnafın bir nebze de olsa zor zamanda nefes aldığının altını çizen Milletvekili Ceylan, ayrıca bazı borçlarda faizsiz ertelemeler yapıldığını da vurguladı.

Esnaflar da devletin sağladığı imkanlardan dolayı Milletvekili Ceylan ve beraberindeki Ahlatcı ile Akar’a ziyaretleri için teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)