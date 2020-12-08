Ceylan, yeni başkanları kabul etti

TBMM’de başlayan 2021 bütçesi görüşmelerine katılan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, toplantı sonrasında ise, misafirlerini konuk etti. Ceylan’ı ziyaret edenler arasında İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile birlikte yeni atanan iki ilçe başkanı da yer aldı.

Osmancık İlçe Başkanlığına atanan Dilek Uslu, Mecitözü İlçe Başkanlığına atanan Fatma Melek Yılmaz ve Osmancık İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Kaya'yı meclisteki ofisinde kabul eden Milletvekili Ceylan, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine atananları tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek “ülkemiz, memleketimiz, partimiz ve milletimiz için hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diyen Milletvekili Ceylan, başkanlara teşkilat yapısı, çalışma yöntemleri hakkında da tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.

İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a hem Çorum için hem de partileri için gece-gündüz demeden verdiği emeklerden ve kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.