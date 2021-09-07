Ceylan ve Aşgın’dan Bağcılar’da esnaf ziyareti

TBMM’nin tatile girmesinin ardından Çorum’a gelen Milletvekili Ceylan, Çorum’da da hemen her gününü yoğun bir programla geçiriyor. İlçe ziyaretlerinin yanısıra merkezde de hem parti çalışmalarına, hem de davetlere katılarak hemşehrileriyle bir arada olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kendisinin de bir esnaf çocuğu olması nedeniyle küçük ve orta ölçekli esnaf kesimiyle ile yakından ilgileniyor.

Ceylan, son olarak da Gülabibey Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Milletvekili Ceylan, hayırlı işler temennisinde bulunurken, hem sorunlarını dinledi, hem de hükümetin icraatları hakkında bilgiler verdi.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’nin de eşlik ettiği ziyaretler sırasında Milletvekili Ceylan ve Başkan Aşgın’ı mahalle esnafı ve vatandaşlar samimi ve içten bir şekilde karşılayarak, çay ikramında bulundular.

(Haber Merkezi)

