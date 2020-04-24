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Ceylan ve Ahlatcı’dan örnek davranış

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Habip Gökçe’nin ailesini ziyaret etti. 

24 Nisan 2020 Cuma 02:31
Ceylan ve Ahlatcı’dan örnek davranış

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile Gökçe ailesini ziyaret eden Ahlatcı, şehit Gökçe’nin kızı 5 yaşındaki Miray’ın bayramını kutladı. Şehit çocuğuyla yakından ilgilenen Ahlatcı ve Ceylan, daha sonra çeşitli hediyeler verdi. 

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan’ın, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu, aydınlık bir geleceğin çağrısı olduğunu belirterek, “Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi gayesiyle dünya barışına katkısı göz ardı edilmemelidir” dedi. Bu özel günde özel bir ziyarette bulunduklarını dile getiren Ahlatcı, “Bu bayramı şehidimizin bize emaneti olan Miray kızımızla kutluyoruz. Başta Miray kızımız olmak üzere tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı. 

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, “Bu vatan için emek harcayabilirsiniz, vakit harcayabilirsiniz, paranızdan, servetinizden vazgeçebilirsiniz. Bunlar fedakârlıktır. Lakin bu vatan için canından vazgeçebilmek fedakârlıkların en büyüğüdür. Bu nedenle şehitlerimize olan borcumuzu ödememize imkân yoktur. Geride kalan aileleri de bize bıraktıkları mirastır. Emanetlerine sahip çıkmak da boynumuzun borcudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

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