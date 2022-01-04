Ceylan, soğan üreticilerinin taleplerini Bakan Pakdemirli’ye iletti

Görüşmede Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hayati Serbes ve Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’da hazır bulundu.

Kendilerine vakit ayırıp Çorum soğan üreticisinin sorunlarını dinlediği için Bakana teşekkür eden Milletvekili Ceylan, Çorum’da şu anda 150 bin ton soğanın üreticinin elinde kaldığını belirterek, bakandan destek istedi.

Milletvekili Ceylan, “Sayın bakanımız şu ana kadar Çorum üreticisinin sorunlarını yakınen takip edip her türlü desteği veriyor. Önümüzdeki süreçte de desteğini bekliyoruz” dedi.

Çorum çiftçilerinin sorunlarını Bakana iletilmesi konusunda kendilerine yardımcı olan Milletvekili Ceylan’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan “Sayın Bakanım bizi kabul ettiğiniz için üreticilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Biz soğan üreticilerimiz sıkıntı da olmasa buraya gelmezdik. Ben üreticilerimizin taleplerini size ulaştırmak istiyorum. 38 bin üyesi olan ve bir odanın başkanıyım. Çorum çiftçisine ve üreticisine çok desteğiniz oldu. Pandemi sürecinde biz üretmeye devam ettik, bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr Bekir Pakdemirli “TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan gece gündüz demeden Çorum'la ilgili sorunları devamlı iletiyor. Sayın vekilim Çorum üreticisi adına bizi rahat bırakmıyor. Bizde mevcut imkanları değerlendirerek sorunları çözmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah yardımcı olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

