Ceylan, Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla sohbet etti

Milletvekili Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte Millet Bahçesi’ni gezdi.

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve Çorumluların hoşça vakit geçirmelerine olanak sağlanan Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi gösteren hemşehrileriyle birlikte olan Milletvekili Ceylan, vatandaşlarla sohbet ederek, hal-hatır sordu.

Millet Bahçesi’nde düğün fotoğrafı çekimi yaptıran bir gelin-damat ile de kısa süreli görüşme yapan Milletvekili Ceylan, genç çifti tebrik ederek, mutluluklar diledi.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Milletvekili Ceylan, yanlarına oturarak, sohbet etti. Ceylan, çocuklarla özellikle de gelecekle ilgili konuları görüşürken, hem onların gelecekle ilgili fikirlerini öğrenmiş oldu, hem de yapılan hizmetler hakkında düşüncelerini dinledi.