Ceylan, ilçe başkanları ile bir araya geldi

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı başkanlığında düzenlenen toplantıya il başkan yardımcıları ve tüm ilçe başkanları katıldı. Ülke gündeminde yer alan konular başta olmak üzere parti içerisindeki çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda konuşan İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, tüm teşkilatlar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin dört bir yanına olduğu gibi Çorum’a da hizmet için gece-gündüz çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan davranışlara ve söylemlere de tepki gösteren İl Başkanı Ahlatcı, halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına hakaretin aynı zamanda halka da hakaret olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı'na televizyondan hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'ın hareketinin, milletin gönlünde de yargı önünde de mahkum edileceğini söyleyen Ahlatcı, “Çirkin üslubuyla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan bu köhne zihniyetle hukuk ve siyaset önünde sonuna kadar mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, ilçe başkanları ile böyle bir toplantıda bir arada olmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti’nin 20 yıldır ülkeyi yöneten, her geçen gün büyüyen, güçlenen siyasi bir irade olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Tüm dünyanın konuştuğu, gıpta ile baktığı güçlü bir liderimiz var. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bizler Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek için mücadele ederken, içerde ve dışarda şer odakları rahat durmuyor. Her gün yeni bir hamlelerle önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bizi yıpratmak için çaba gösteriyorlar. Bunlara karşı her daim uyanık olmamız lazım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hedef alan ve hakaret içeren sözlerde bulunan gazeteci Sedef Kabaş’a da sert tepki gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yalan ve algı uzmanlarından biri olan hadsiz kadının yaptığının basın özgürlüğü olamayacağını, olsa olsa hukuk tanımazlık olacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan hakaretten dolayı Sedef Kabaş’ı kınadığını ifade eden Ceylan, “Cumhurbaşkanımız her daim milletin gönlündedir. Ancak siz bu aşağılık sözlerle hem milletimizin gönlünde hem de yargı önünde hesap verecek ve mahkum olacaksınız. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve desteği, kin ve nefretinizi daha da artırmış görünüyor. Her zaman olduğu gibi bu hadsizlere yine cevabını aziz milletimiz 2023 seçimlerine verecektir” diye konuştu.

AK Parti’yi ve Cumhur İttifakını hedef alan bir takım çabaların da önünün arkasının kesilmediğini anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Bir takım muhalefet ağzıyla hareket eden bazı çevreler 2023 öncesinde partimizi ve Cumhur ittifakını milletin gözünde yıpratmaya çalışıyorlar. Şunu iyi bilin ki AK Parti hala her bölgede açık ara birinci partidir. İnanıyorum ki 2023’te de milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız yine seçilecek, Cumhur İttifakı da mecliste güçlü bir şekilde temsil edilecektir” şeklinde konuştu.

Ceylan, ilçe başkanlarına da yapılan hizmetleri bölgelerinde halka iyi anlatmaları tavsiyesinde bulundu.