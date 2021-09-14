Ceylan havuzu inceledi

2008 yılında hizmete açılan Çorum’un en önemli spor tesislerinden biri olan Olimpik Yüzme Havuzu’nda geçtiğimiz ay içerisinde bakım onarım çalışması yapıldı. Yaklaşık 7 milyon TL’ye mal olan çalışmanın ardından Olimpik Yüzme Havuzu yeniden hizmete açıldı. Yenilenen yüzü ile tekrardan hizmet vermeye başlayan Olimpik Yüzme Havuzu’nda dün AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan incelemelerde bulundu. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte havuza gelen Ceylan, yapımı tamamlanan alanları tek tek inceledi. Daha sonra havuzda çalışmalarını sürdüren antrenör ve sporcularla da yakından ilgilenen Ceylan, yenilenen Olimpik Yüzme Havuzu’nun Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.



ÇORUM’DA SPORU ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ

Havuz yanında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Ceylan, Çorum’u sportif anlamda üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini söyledi. Sportif başarıların yanı sıra kültürel anlamda da Çorum’a hizmet vermeye devam edeceklerinin de altını çizen Ahmet Sami Ceylan, “Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Adnan Türkoğlu ağabeyimizin zamanında başlatmış olduğu ve bizim bitirdiğimiz Olimpik Yüzme Havuzu yıllardır Çorum’da her yaş kategorisindeki insanlarımıza hizmet veriyor. Son yıllarda bakım yapılması gerektiğini düşündük ve 7 milyon TL değerinde bir bakım yaptık. Camlar, zeminler, soyunma odaları, tribünler yenilendi ve çatı komple değişti.



Geçtiğimiz günlerde yüzme milli takımımız burada bir kamp yaptı. Kampın da oldukça verimli geçtiğini öğrendim. Bu anlamda milli takımımıza böyle bir tesiste kamp yapma imkânı tanıdığımız için de ayrıca çok mutluyum. “Yüzme bilmesin” adı altında başlayan kampanyada Çorum’da 4 bin 500 kişi 20 antrenörümüz eşliğinde yüzme öğrendi. Şuan havuzumuzda toplam 45 antrenörümüz görev yapıyor. Bu sayının ilerleyen günlerde artacağını düşünüyorum. 10 tane kulübümüzde burada sporcularına hizmet veriyor. Halk nezdinde de havuzumuzun 500’e yakın abonesi var. Bunlar gayet iyi sayılar. Bu sayılar zamanla daha da artacaktır” dedi.

Ceylan konuşmasının devamında Çorum’a yeni bir stadyum kazandırdıklarını ve bu stadyumda geçtiğimiz hafta seyircilerin Çorum FK ile buluştuğundan bahsetti. Stadyumun yanı sıra ilerleyen günlerde ihalesi yapılacak olan spor salonu ve amatör futbolun hizmetine sunulacak olan sentetik sahalarında yapımının devam ettiğini vurgulayan Ceylan, bu yatırımlar ile birlikte Çorum’da sporun daha iyi noktaya geleceğini belirterek sözlerini tamamladı.

(Rıfat KARA)

