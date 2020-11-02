Ceylan: “Çiğ süt destekleme ödemesi 3 ay erkene çekildi”

Çiğ süt destek primi ödemelerinin 3 ay erkene çekildiğinin müjdesini veren Milletvekili Ceylan, bununla birlikte artan maliyetler karşısında süt üreticilerine gelir sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerinin 3 ay erkene çekildiğini açıklayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Hükümetimiz süt üretimi yapan üreticilere litrede 40 kuruşluk çiğ süt destek primini ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştirilecektir. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destek ödemeleri bu hafta sonu ödenmeye başlayacaktır. Üreticimize hayırlı olsun” diye konuştu.

2020 yılında Çorum çiftçisinin 3,5 Milyon TL destek alacağını hatırlatan Milletvekili Ceylan, desteklerin Çorum çiftçisine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Hükümet olarak her zaman besicilere ve süt üreticilerine desteklerinin devam ettiğini belirten Ceylan, yeni tip koronovirüs sürecinde süt üreticisi ve besicilerini korumak amacıyla, işletmelere yem desteğinin verildiğini hatırlattı.

Salgın sürecinde, süt üreticisi ve besicileri korumak amacıyla, yıl içerisinde küçük aile işletmelerine yem desteği verdiklerine işaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “20 başa kadar sağmal dişi sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 lira, 20 başa kadar besilik erkek sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 lira, 50 başa kadar anaç koyun keçisi olan işletmelere hayvan başına 6,5 lira yem desteği verilmiştir ve bu destekler verilmeye devam edecektir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

(Haber Merkezi)