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Ceylan, “Bu oyunu bozmak bizim boynumuzun borcudur”

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı kapsamında Denizli teşkilatı ile bir araya geldi.

Güncel 20.12.2021, 19:37
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Ceylan, “Bu oyunu bozmak bizim boynumuzun borcudur”

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Denizli'de 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan eğitim programında konuşan Ceylan, Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda, yeniliğe ve gelişime açık teşkilatlar ile daha çabuk ve daha çok mesafe aldıklarını söyledi.

‘Yolu doğru olanın yükü ağır olur” diyen Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu doğrudur.. Yükü de çok ağırdır. Çok büyük bir oyun oynanıyor ve bu oyunu bozacak Türkiye’den başka da devlet kalmamıştır. Öyleyse bu oyunu bozmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.
Türkiye’nin “lider ülke” olma yürüyüşünü durdurmak için içeriden ve dışarıdan amansız saldırıların arttığına dikkat Çeken Ceylan, “Bu saldırılar devam etse de, hepsinin üstesinden gelmek için büyük ve kesintisiz bir çaba gösteriyor ve yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin etrafının ateş çemberine çevrilmesinin nedeni, İslam bayraktarlığını yapan, kardeşliğini kuran ve koruyan yegâne güç olmamız ve bu gücü yeniden hayata geçirecek millet olmamızdan kaynaklanıyor. Türkiye’nin dünyaya hükmetme noktasına geldiğini gören emperyalist güçler Türkiye’nin iç siyasetini vesayet altına almak, istikrarsızlaştırmak üzere, ekonomik saldırılar terör örgütleri ve birçok unsuru kullanılmaktalar. Tarih bize öğretmiştir ki; güçlü değilseniz en haklı meselelerinizde bile emperyalistler nazarında haksız ve suçlusunuzdur. Düşmanlarınızın merhamet ve insafına sığınır kendi gücünüze ve kuvvetinize dayanmazsanız zavallı olmaktan kurtulamazsınız” diye konuştu.

Tarih boyunca Türk Milletinin karşına her zaman yedi düvelin dikildiğine vurgu yapan Ceylan, “Çanakkale'de bir olup bu topraklara saldırdılar, akabinde İstiklal Harbi'nde yine biradaydılar, bugün de araç olarak kullandıkları terör örgütleriyle, bazen de ekonomik operasyonlarla tekrar tekrar deniyorlar. Biz, herhangi bir ülke değiliz. Tarih boyunca âleme nizam vermiş, bölgesinde ve dünyada belirleyici olmuş, çağ açmış çağ kapatmış, tarihin akışını değiştirmiş bir milletiz. Bu durum aynı zamanda bizim güçlü ve lider olma mecburiyetimizi de beraberinde getiriyor. Eğer bugün ABD’si, AB’si, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İsrail’i, yani topu birden içeriden de cephe kurarak Tayyip Erdoğan’ı devirmek için bir mücadele içine girmişse ülkemin Cumhurbaşkanın doğru yolda olduğunu inanırım” şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda Denizli AK Parti teşkilatına kendisine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür eden Ceylan, “İl Başkanımızın nezdinde bizlere gösterdiğiniz samimiyet ve içtenlik içerisinde müstesna gönüllerinde yer veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlerden razı olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.
Konuşmasının ardından partililerin sevgi seline uğrayan Ceylan, dava arkadaşlarının isteklerini kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.
 

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