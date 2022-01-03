Ceylan: “Bizim mücadelemiz büyük Türkiye mücadelesidir”

Zirve Düğün ve Toplantı Merkezinde düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim programa; AK Parti MYKY Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Kadın Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir, AK Parti 25. ve 26. Dönem Milletvekili Talip Küçükcan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum İl Belediye Meclis Üyeleri Suat Aydoğan ve Bülent Özdoğan, Emekli Albay ve Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Eğitimci Yazar Muhammed Alpkent katıldı.

Çorum heyeti ile programa katılan Ceylan, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek siyasi hareketin AK Parti, siyasi anlayışın ise muhafazakâr, demokrat siyaset tasavvuru olmaya devam edeceğini söyledi.

İktidara geldikleri ilk günden itibaren ülkenin menfaatine yapılamaz denilen her şeyi yaptıklarına değinen Ceylan, “A’dan Z’ye tüm il, ilçe ve mahallelerimizde, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza ulaştık. Her bir vatandaşımızın gönül kapısını çaldık, derdini dinleyip kendimize dert edindik. Millet iradesinin yönetime yansımasını “siyasallaşma” şeklinde yaftalayarak devre dışı bırakmaya, belli odakların ve bürokratik oligarşinin iradesiyle şekillenen bir yönetim biçimi oluşturmaya çalışan anlayış, AK Parti’nin kararlı mücadelesiyle etkinliğini kaybetmiş; siyasetin gelişimi, halkın iradesini güçlendirecek demokratik yönetimin gelişimi olarak algılanmaya başlamıştır” dedi.

Partilerinde milletin iradesinin esas olduğuna dikkat çeken Ceylan, milletin iradesini gölgede bırakacak hiçbir uygulamaya müsamaha göstermediklerini kaydetti.

Kutlu davalarından asla geri adım atmayacaklarını belirten Ceylan, “Bizim davamız hak davasıdır. Bizim yolumuz hakikat yoludur. Bizim mücadelemiz, milletimizi yüceltme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir; Büyük Türkiye mücadelesidir. ’Dönen dönsün, ben dönmem yolumdan’ diyeceğiz ve bu kutlu yoldan asla ve asla dönmeyeceğiz. Allah’ın izniyle son nefesimize kadar ilk günkü aşkla yürümeye devam edeceğiz. Ellerimizi şu aziz Konya’nın semalarına açıp, Cenabı Allah’a sonsuz kere şükürler ediyoruz” dedi.

Ceylan, AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde 03 Kasım 2002’de milletin kutlu emaneti ile başlayan hizmet yolculuğunun 20 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru inandıkları yolda yürüdüklerini söyledi.

Misafirperverliklerinden dolayı Konya teşkilatını teşekkür eden Ceylan, “İl Başkanımız Sayın Hasan Angı nezdinde bizlere gösterdikleri samimiyet ve içtenlik içerisinde müstesna gönüllerinde yer veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Gecesini gündüzüne katarak vatanı, bayrağı, milleti, devleti ve ezanı için aşından işinden, evinden ocağından, çoluğundan çocuğundan zaman ayırarak bu kutlu davaya gönül vererek hizmet eden siz değerli kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AK Parti Konya teşkilatının salonun dışına taşan heyecanına ve muhteşem coşkusuna şahit olduklarını kaydeden Ceylan, “Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 "Büyük ve Güçlü ülke Türkiye" idealine kavuşturmak için tevazu, gayret ve samimiyetle gecesi ve gündüzü ile çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Ceylan, programın sonunda İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Belediye Meclis Üyeleri Suat Aydoğan ve Bülent Özdoğan ile birlikte Konya'nın Merkez Karatay İlçesi’nde bulunan tasavvufta mevlevi yolunun öncüsü, düşünce insanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. (Haber Merkezi)

