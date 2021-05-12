Ceylan bayramı kutladı

Tüm İslam âlemi ve toplumsal yaşamda anlamlı bir yere sahip olan Ramazan Bayramı’nın milletin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı müstesna bir gün olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ceylan “Bu gün, on bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelerek Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

Bayramların bireyler arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkân sağlayan aynı düşünce ve değerlerde buluşturan, gönülleri yakınlaştırarak dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine olanak sağladığını ifade eden Ceylan “Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek adına millet olarak bu yıl daha çok çaba gösterdiğimiz kanısındayım. Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüssalgını sonucu yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz” dedi.

“Büyüklerimizin ellerinden öpüp sımsıkı sarıldığımız, gençlerimizle omuz omuza yürüdüğümüz, küçüklerimize şekerler ikram ettiğimiz, akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz bayramların yaşanması düşüncesi hepimizin yegane temennisidir” diyen Milletvekili Ceylan yayınladığı bayram mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bu bayram da diğer bayramlarda olduğu gibi coşkumuzu ve sevicimizi kaybetmiyor evlerimizde geçireceğimiz bayramımızda anne, baba, komşu, dost ve akrabalarımızı arayarak bayramlaşmayı ihmal etmiyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tevazuyu, hürmeti, cömertliği, ikramda bulunmayı, fedakârlığı, başkasını kendine tercih etmeyi, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşehrilerimin, aziz Türk milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.” dedi.

(Haber Merkezi)

