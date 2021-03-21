Ceylan, bankacılarla görüştü 

Çorum Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın da yer aldığı görüşmede Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Bekir Eken ve Halk Bankası Bölge Müdürü Alparslan Cengiz’le Çorum’da pandemi sürecinde kullanılan krediler ve yararlanan işletmeler hakkında istişarede bulundu.

Banka Müdürleri, son bir yılda kamu bankalarının Çorum’da sektör ayırımı yapmaksızın esnek bir şekilde kredi kullandırdığını belirterek, kullandırdıkları krediler ve miktarı, yararlanan işletme sayısı, kredi yapılandırmaları ve sağlanan destekler hususunda bilgiler verdiler. (Haber Merkezi)