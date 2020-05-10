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Ceylan: “Anneler toplumun temel yapı taşı”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Mayıs 2020 Pazar 19:13
Ceylan: “Anneler toplumun temel yapı taşı”

Toplumun temel yapı taşları olan annelerin, dünyanın en yüce varlıkları olduğunu dile getiren Ceylan, sevgi dolu yürekleri, bitmek tükenmek bilmeyen sabırlarıyla toplumsal huzur ve barışın inşasında da annelerin önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Annelerin ailenin çekirdeği ve vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Ceylan; “Emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın; en masum ve temiz duyguların timsali annelik ulvi bir müessesedir. Anne, nesli temin ve talimin kaynağı olmakla birlikte, ailenin fiili reisi, memuru, işçisi, esnafı, işvereni ve en önemlisi herkesin öğretmenidir” dedi.

“Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün ve geleneklerimizin devam ettirilmesinde herkese düşen sorumluluktan daha fazlası şüphesiz annelere düşmektedir” ifadelerini dile getiren Milletvekili Ceylan, Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözünü hatırlatarak, mesajını şöyle sürdürdü: “Doğumdan itibaren bizi sarmalayan ve bize manevi güç veren anne sevgisi,annelerimizin cefakârlığı ve şefkati, hem bireysel hem de toplumsal barışın ve huzurun oluşturulmasında son derece önem sahibidir. Annelerimize olan manevi gönül borcumuzu kendilerine ne kadar hizmet etsek ödeyemeyiz. Annelerimizi el üstünde tutmak, onlara sadece Anneler Gününde değil, her gün hak ettikleri saygı, sevgi ve hürmeti göstermek hepimizin vazifesidir. Bu vesileyle; merhamet, şefkat ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren bütün annelerimizin gününü kutluyor, her birini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

(Haber Merkezi)

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