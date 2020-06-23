Çevreyi rahatsız eden 45 araç trafikten men edildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla son bir haftada il genelinde şok denetimler yaptı.

6.520 aracın denetlendiği uygulamada, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması, aksi bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi, araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması maddelerinden 141 araca idari para cezası kesilirken, 45 araç ise trafikten men edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl geneli trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması için; ilimizin değişik bölgelerinde değişik saatlerinde şok uygulamaların artarak devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)