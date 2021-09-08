Çevre Konulu Online Bilgi Yarışması Ödül Töreni yapılacak

Toplumda farkındalık uyandırmayı sağlamak ve sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak için doğa dostu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,” 26 – 29 Ağustos arası düzenlediğimiz Doğa Dostu Aileler Yarışıyor Çevre Konulu Online Bilgi Yarışmamıza 14 mahallemizden 452 hemşehrimiz katıldı. Yarışma sonucunu doğru şık ve zamanlamaya göre sistem otomatik olarak 3 asil ve 3 yedek talihliyi belirledi. Yarışmamıza katılarak çevre kirliliğini önlemek ve çevre bilincinin oluşması konusunda katkı veren hemşehrilerimize teşekkür ediyor, ödül kazanan talihlileri de tebrik ediyorum” dedi.

Ödüller geri dönüşüm malzemesinden yapıldı

Ödülleri yarışmanın amacına uygun olarak atık varillerden, atık lastiklerden ve su kabağından yaptık diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bilgi yarışmasında 1.’ye Çorum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından atık varillerden yapılan geri dönüşüm oturma grubu, 2.’ye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atık lastiklerden yapılan orta sehpa ve 3.’ye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından yapılan su kabağından abajur verilecek dedi. Aşgın, Ödül törenine katılım sağlayan herkese Sıfır Atık Seti (Bez çanta, tohum kalem) hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

Defile ve Sergi

Ödül töreninde Engelli Eğitim Merkezi Öğrencileri geri dönüşüm defilesi ve Çorum Belediyesi Kadın-Gençlik-Engelli Merkezi kursiyerleri tarafından atık malzemelerden yapılan dönüşüm muhteşem oldu sergisi olacak.

DOĞA DOSTU AİLELER YARIŞIYOR ÇEVRE KONULU ONLİNE BİLGİ YARIŞMASI SONUCU