Çevre Haftası kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla “Türkiye Çevre Haftası” olarak belirlenen 1-7 Haziran tarihleri arasında Belediye de çevrenin korunması ve çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla “Sıfır Atık” temasıyla etkinlikler düzenledi.

Temiz bir dünya ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bu kapsamda çevreye zarar verebilecek tüm atıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’mizde topluyoruz. Ayrıca geçtiğimiz aylarda mücavir alan sınırları içerisine yerleştirdiğimiz giysi toplama kumbaralarımızla da ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Kadeş Barış Meydanı’nda, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü ise 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde etkinlikler düzenleyeceklerini açıklayan Başkan Halil İbrahim Aşgın “1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası’nda ‘Atıktan Sanata’ sergisi, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin defile gösterisi, Hafif Müzik Orkestrası’nın “Sıfır Atık” konseri, atık pil toplama kampanyası ödül töreni, bitkisel atık yağlardan doğal sabun yapımı workshop uygulaması, Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü’nün ‘Teneke Adamın Maceraları 2’ isimli tiyatro oyunu, çocuklar için ‘Doğanın Rengi’ isimli el boyama duvarı etkinliği ve çocuklar için workshop etkinlikleri yer alacak” dedi.

ATIĞINI GETİR HEDİYENİ GÖTÜR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında etkinliklere katılacaklar içerisinde atık getirenlere çeşitli hediyeler vereceklerini ifade etti.

Başkan Aşgın, yarın Kadeş Barış Meydanı’nda ve 6 Haziran Pazartesi günü 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklere katılacakların yanlarında plastik, cam, metal, elektronik atık, atık pil veya 1 litre bitkisel atık yağ getirmeleri halinde çiçek dikim seti, bez çanta ile tohum kalem hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)