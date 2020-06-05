“Çevre geçmişten miras değil, geleceğe emanettir”

Ceylan, çevre kirliliğine bağlı sorunların doğal dengeleri tehdit eder boyuta gelmesi ile ilgili olarak, 5-16 Haziran 1972 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde 133 ülkenin katılımı ile toplanan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran’ın ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kararlaştırıldığını hatırlattı.

Ülkemizde ve dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’nün tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunda büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, içerisinde yaşadığımız doğanın, özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Buna bağlı olarak da tüm dünya küresel ısınmanın, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinin ekonomik kaygılarla bu mücadeleye uygulama boyutunda katkı sağlamadığını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Utulmamalıdır ki, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum olmadıktan sonra ekonomik zenginliğin hiçbir önemi yoktur. Dünyada üzerinde bulunan hiçbir zenginlik de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla bir nefes sıhhatten daha önemli bir yere sahip olmayacaktır” dedi.

Türkiye’de doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi adına eylem planlarının hazırlanarak hayata geçirildiğini kaydeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, söz konusu çalışmalar kapsamında plastik atığın azaltılmasına ilişkin yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık yaratmak amacı ile yapılan çalışmaların ortak gayesinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Yaşadığımız çevre geçmişten bize kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Yarınımız olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bugün bizim oluşturacağımız ortak bir çevre bilinci ile mümkündür. Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın evlatları olan bizler, temiz çevrenin bize ecdadımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade, bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde olmalı, bu manada gereken her türlü hassasiyeti göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve mutlu günler diliyorum” açıklamasını yaptı. (Haber Merkezi)