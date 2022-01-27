Çevre bilincini tiyatro oyunu ile aşılayacaklar

Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan ve “Çevreci Kadeş Çevreci Kardeş Kulübü” tarafından da desteklenen oyun yarıyıl tatilinde çocuklarla buluşacak. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, hazırladıkları tiyatro oyunu ile çocuklara çevre bilincini aşılamayı amaçladıklarını söyledi. Atıkların doğaya gelişi güzel bırakıldığını, bu atıkların çevreye geri dönülmez zararlar verdiğini vurgulayan Yağbat, “Hazırladığımız tiyatro oyunu ile çocuklara, atıkların doğaya verdiği zararları ve atıkların geri dönüşümü ile ortaya çıkan kahramanı konu edinmektedir” dedi.

Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak çocukları erken yaşta bilinçlendirmek, sorumluluk duygularını geliştirmek ve gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşamaları için yapmaları gerekenler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Oyunumuza tüm çocuklarımızı davet ediyoruz.” diye konuştu.

31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.30 ve 14.30’da iki seans olarak Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek oyun 1 Şubat 2022 Salı günü ise 12.30 ve 14.30’da Buhara Kültür Merkezi konferans salonunda oynanacak.

