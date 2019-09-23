Ceviz toplamak isterken hastanelik oldular

İskilip’e bağlı İbik Köyü’nde 55 yaşındaki S.K. ve Harun Köyü’nden 42 yaşındaki R.B., ceviz toplamak için ağaca çıktıkları esnada dengelerini kaybederek düşmeleri sonucu hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralandılar. Her iki yaralı şahıs, sevk edildikleri İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından hayati tehlikelerinin bulunmasından dolayı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.

Sungurlu’nun Tatlı Köyü’nde 43 yaşındaki B.G., ceviz ağacından düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan Oğuzlar’ın Cevizli Köyü’nde 55 yaşındaki D.K., Ortaköy’ün Karahacip Köyü’nde 48 yaşındaki A.Ş. ve merkeze bağlı Boğabağı Köyü’nde 50 yaşındaki A.B., ceviz toplarken ağaçtan düşerek yaralandılar. Yaralı şahıslar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındılar.