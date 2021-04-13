Cevher ailesinden tekerlekli sandalye

Ankara’da ikamet eden Çorumlu iş insanı hemşehrimiz Ömür Hüseyin Cevher ve eşi Arzu Cevher, Sungurlu Belediyesi İşletme ve İştirakler birim sorumlusu Turgut Kurt’un sosyal medya üzerinden yaptığı bireysel yardım kampanyasına destek vererek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 2 adet tekerlekli sandalye bağışında daha bulundu.

Cevher ailesi, yine Turgut Kurt aracılığıyla geçtiğimiz yıl içinde de 4 adet tekerlekli sandalye bağışında bulunmuştu.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan da Turgut Kurt aracılığıyla Belediye’ye ulaşan sandalyeleri teslim alarak Cevher ailesine yapmış oldukları bağışlar için teşekkürlerini iletti.



(Ömer SOYTEMİZ)

