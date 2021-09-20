Cevat Turan, yeni kitabını imzaladı

Cevat Turan’ın daha önce yayınlanmış “Usuldan Bir Hüzün”, “Gözlerine Sakla Beni”, “Çoklu Yalnızlıklar”, “İnsanın Üşüdüğü Yer”, “Unutmalar Şehri” ve “Bir Eylül Yarası” isimli kitapları bulunuyor.

1966 Çorum doğumlu olan Turan, ilk şiir ve yazılarını 1983 yılında Çorum Gazetesi ile bu gazetenin kültür-sanat ekinde yayınladı.

Cevat Turan, aynı zamanda İstanbul merkezli bir şirketler topluluğunun yönetim kurulu başkanı. (Haber Merkezi)

