ÇESOB’tan parti başkanlarına kutlama

ÇESOB Başkanı Gür, beraberinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı esnaf odası başkanları ile birlikte ilk olarak AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ı ziyaret ederek, yeniden seçilmesinden dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Başkan Gür ve beraberindekiler daha sonra ise sırasıyla CHP İl Başkanı seçilen Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı seçilen Ulaş Tokgöz’ü, son olarak ise İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı seçilen Erkan Yıldız’ı da ziyaret ederek kutladı.

ÇESOB Başkanı Gür, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, birlik olarak demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilere eşit mesafede durduklarını belirterek, tüm siyasi partilerin ülkemizin menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini bildiklerini ve bu yüzden demokrasilerde çoğunluk ve çok sesliğinin olmasının da ülkemize ayrı bir renk ve güzellik kattığını kaydetti.

Gür ve heyet ayrıca MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a da nezaket ziyaretinde bulunarak, ülke gündemine dair ve esnafın içinde bulunduğu durum hakkında değerlendirmede bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)