ÇESOB’tan AK Parti’ye kutlama ziyareti

Birlik Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ile bazı esnaf odası başkanlarının hazır bulunduğu ziyarette konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’ya yeni dönemde ve siyasi hayatında başarılar diledi.

Pandemi dönemi boyunca zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Gür, Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise, Çorum’da faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını kendi ailelerinin bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Çorum’da huzurun kaçmaması ve birlik ve beraberliği bozulmaması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Ahlatcı, ayrıca tüm esnaf temsilcilerinin sektörel bazda sorunlarını dinlemeye hazır olduklarını ifade etti. Ayda bir esnaf temsilcileri ile bir araya gelmek istediğini dile getiren Yusuf Ahlatcı, “Ayda bir bir araya gelerek dertlerinizi dinlemek istiyorum. Sorunlarınızın çözümü için de Çorum ile Ankara arasında köprü kurmak istiyorum. Kısaca Ankara’daki sözcünüz olmak istiyorum” dedi.

Devlet tarafından pandemi döneminde Çorum’a 160 milyon TL maddi destek sağlandığını da hatırlatan Ahlatcı, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Dünya ülkelerinin birçoğunda koronavirüs tedavileri ücretli yapılırken biz ise ilacı bile vatandaşımızın ayağına götürüyoruz” diye konuştu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ı da ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler.