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ÇESOB Başkanı Gür birliğe bağlı esnafları denetledi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Birliğe bağlı esnaf odaları üyelerinin iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. 

Güncel 06.08.2020, 17:10
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ÇESOB Başkanı Gür birliğe bağlı esnafları denetledi

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun’la birlikte Sobacılar Arastası, Bakırcılar Sitesi, Yukarı ve Aşağı Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren işyerlerini denetleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkarlara maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. 
Kurallara riayet eden esnafa teşekkür eden Gür, koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptıklarını söyledi. 
Denetimlerde sosyal mesafeye, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Recep Gür, esnaf ve sanatkarlara sağlıklı günler ve bol kazançlar diledi. 

Kaynak: (İHA)
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