ÇESİAD’tan İstanbul Valiliği ziyareti

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), ziyaretlerini hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım ve ekibinin bu haftaki durakları İstanbul Valiliği oldu. İstanbul Vali Yardımcıları ve aynı zamanda hemşehrilerimiz olan Levent Kılıç ve Niyazi Erten’i makamlarında ziyaret eden ÇESİAD heyeti, Vali Yardımcılarına verdikleri destek için teşekkür etti. Çorum’a dair hoş sohbetlerin yapıldığı ve ÇESİAD’ın planlamış olduğu projelerin de konuşulduğu görüşme oldukça sıcak geçti.

(Haber Merkezi)

