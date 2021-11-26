ÇESİAD’tan hemşehrimiz Şeyma Döğücü'ye ziyaret
Güncel 26.11.2021, 19:52 27.11.2021, 00:11
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Çorum Eğitimci ve Sanayici İşadamları Derneği (ÇESİAD) yeni yönetim kurulu, İstanbul’da Çorumlu hemşehrilerimizi ziyaret etmeye devam ediyor.
ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sancaktepe Belediyesi Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü'yü ziyaret ederek, ÇESİAD'ın Çorum ve Çorumlular’a dair projelerini anlattı.
Hemşehrimiz Başkan Şeyma Döğücü ise maddi ve manevi olarak her zaman Çorumlu hemşehrilerinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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