ÇESİAD yöneticileri Çorum’da bayramlaştı

Çorum Anitta Otel’de ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım’ın evsahipliğinde düzenlenen kahvaltı ve bayramlaşma programına AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Dögücü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB’a bağlı esnaf odalarının başkanları ile davetliler katıldı.

Mehmet Yıldırım’ın derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdiği bayramlaşmada protokol üyeleri de ÇESİAD yönetici ve bursiyerlerinin bayramlarını kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)

