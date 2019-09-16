ÇESİAD öğrenci bursu çalışmalarını başlattı

Yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, bu sene verilecek burslarla alakalı çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Yıllardır binlerce Çorumlu üniversite öğrencisine sahip çıktıklarını, maddi-manevi desteklediklerini, onlara İstanbul’da aile sıcaklığı sağladıklarını, yabancılık çekmemeleri için ellerinden gelenleri yaptıklarını ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı sunduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başer, bu sene de ekonomik sıkıntılara rağmen ellerinden geleni yapacaklarını, güçlerinin yettiği kadar tüm Çorumlu öğrencilere sahip çıkacaklarını belirtti. Burs başvurularının başladığını ve 25 Eylül’de başvurularının son bulacağını, ardından mülakat yapılacağını belirten Başer, Burs verme imkanı olan ve destek olmak isteyen tüm hayırseverleri de destek olmaya davet etti. (Haber Merkezi)