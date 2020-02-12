Cerrahlar Çorum'da toplanacak

HİTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Settar Bostanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda safre kesesi taşı cerrahisinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yöntemleri, kolesistektomi endikasyonları, güvenli klesistektomi ve safra yolu yaralanmaları konularının işleneceğini belirtti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'ndaki toplantıda bölgedeki hekimlerin tecrübelerini paylaşacaklarını aktaran Bostanoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, hem mevcut bilgilerimizi birlikte güncellemek, hem de bölgemizdeki meslektaşlarımızla bir araya gelip, deneyimlerimizi paylaşmak. Bölgedeki hekimlerimizi Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu ile birleştiği, milattan önce 7000 yılına kadar uzanan, tarih ve kültür zenginliği barındıran, leblebinin ana vatani Çorum'da, bizimle birlikte olmaya davet ediyorum."

AA