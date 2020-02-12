Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119798
ALTIN
303.277
DOLAR
6.0159
STERLİN
7.7905
EURO
6.5677

Cerrahlar Çorum'da toplanacak

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Çorum Bölgesel Toplantısı, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 7 Mart'ta yapılacak. 

Cerrahlar Çorum'da toplanacak

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Çorum Bölgesel Toplantısı, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 7 Mart'ta yapılacak. 

12 Şubat 2020 Çarşamba 00:40
Cerrahlar Çorum'da toplanacak

HİTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Settar Bostanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda safre kesesi taşı cerrahisinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yöntemleri, kolesistektomi endikasyonları, güvenli klesistektomi ve safra yolu yaralanmaları konularının işleneceğini belirtti. 

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'ndaki toplantıda bölgedeki hekimlerin tecrübelerini paylaşacaklarını aktaran Bostanoğlu, şunları kaydetti: 

"Amacımız, hem mevcut bilgilerimizi birlikte güncellemek, hem de bölgemizdeki meslektaşlarımızla bir araya gelip, deneyimlerimizi paylaşmak. Bölgedeki hekimlerimizi Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu ile birleştiği, milattan önce 7000 yılına kadar uzanan, tarih ve kültür zenginliği barındıran, leblebinin ana vatani Çorum'da, bizimle birlikte olmaya davet ediyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Hitit Üniversitesi Tıp FakültesiTürk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi DerneğiSettar Bostanoğlu
İlgili Haberler
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”
Değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart
Değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart
“Çorum’un büyük hedefleri için sevgi ve saygıya muhtacız”
“Çorum’un büyük hedefleri için sevgi ve saygıya muhtacız”
Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama
Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama
Halk eğitim merkezleri müdürleri ile toplantı yapıldı
Halk eğitim merkezleri müdürleri ile toplantı yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim