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Çeri Ailesi’nin çocukları Melike ve Samet’e tablet
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gülabibey Mahallesi’nde Çeri Ailesi’nin çocukları Melike ve Samet Çeri’ye, online eğitim için ihtiyaç duydukları tabletleri hediye etti. Tabletler, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ve Gülabibey Mahalle Temsilcisi Osman Çorlu tarafından Melike ile Samet’e teslim edildi.
Güncel 27.12.2020, 18:33
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Muhtar Hasan Belli, hasta yatağındaki baba Serdal Çeri ile Melike ve Samet’i, Milletvekili Ceylan’la telefonda görüntülü olarak görüştürdü. Ahmet Sami Ceylan, evinde tedavi görmekte olan Serdal Çeri’ye şifa dileklerini iletirken, Melike ile Samet’e de eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ceylan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için, her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.
(Haber Merkezi)
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