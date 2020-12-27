Çeri Ailesi’nin çocukları Melike ve Samet’e tablet

Muhtar Hasan Belli, hasta yatağındaki baba Serdal Çeri ile Melike ve Samet’i, Milletvekili Ceylan’la telefonda görüntülü olarak görüştürdü. Ahmet Sami Ceylan, evinde tedavi görmekte olan Serdal Çeri’ye şifa dileklerini iletirken, Melike ile Samet’e de eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ceylan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için, her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

(Haber Merkezi)