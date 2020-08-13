Ceren’in tercihi Ankara Çankaya Fen Lisesi oldu

İskilip Azmimilli Ortaokul yönetimi tarafından yapılan açıklamada Ceren Kılıç’ın başarısının okulu gururlandırdığı belirtilirken, tercih sonuçlarına göre başarılı öğrencinin Ankara Çankaya Fen Lisesi’ni kazanarak kayıt yaptırmaya hak kazandığı vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın LGS 2020 yerleştirme sonuçları raporuna göre İskilip Danişmend Fen Lisesi’nin yüzdelik diliminin 15,25 olarak açıklandığı, bu istatistik baz alındığında ülke genelinde %15,25’lik dilime Azmimilli Ortaokulu’ndan 27 öğrencinin girmeyi başardığı, yerleştirme tercihleri sonucu 16 öğrencinin Fen Lisesi, 1 öğrencinin Sosyal Bilimler Lisesi, 2 öğrencinin Anadolu Lisesi ve 3 öğrencinin ise Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okullarını kazandığı dile getirildi.

Okul yönetiminin açıklamasında LGS’de ilk 10 a giren öğrencilerden Esma Nur Mumcu Çorum 15 Temmuz Fen Lisesi, Beyza Umaç Amasya Merzifon Fen Lisesi, Selimhan Kolay Çankırı TOBB Fen Lisesi, Mustafa Uysal Çorum Atatürk Anadolu Lisesi, İbrahim Tarık Karabıyık Ankara Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hafize Beray Külahcı Çorum Merkez Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İHL, Emir Çelikel Ankara Çubuk Meliha Hasanali Bostan Fen Lisesi, Irmak Taşkın Tokat Zile Fen Lisesi ve Beyza Ünal ise Kastamonu Tosya Fen Lisesi’ni kazandığı dile getirildi.

(Haber Merkezi)