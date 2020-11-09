Cengiz Özkader son yolculuğuna uğurlandı

Uzun yıllardır Çorum Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde göreve yapan Cengiz Özkader’in vefatı Çorum’da büyük üzüntü yarattı. Rıza Özkader’in oğlu, Cenan Özkader’in kardeşi, Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yazı İşler Müdürü olan Cengiz Özkader için ilk olarak Çorum Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Özkader’in çok çalışkan, örnek bir kişi olduğunu belirterek, “Cengiz Özkader, her türlü durumda Allah’ın rızasını gözeten, hepimize örnek teşkil eden çalışmalar yaparak aramızdan ayrılan bir ağabeyimiz. O iyi bir insandı, iyi bir Müslümandı. Çalışkan bir insandı. Benim şahsım adına hakkım varsa helal olsun. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Dua ve helallik alınmasının ardından Cengiz Özkader’in cenazesi Ulu Mezarlığa götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

CENGİZ ÖZKADER KİMDİR?

1967 yılında Çorum’ da doğdu. Lise Tahsilini İmam Hatip Lisesinde, Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etti. Muğla ve Bursa da öğretmenlik görevlerinde bulundu. Uludağ Üniversitesinde İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında master programını bitirdi. Kısa dönem askerlik görevinden sonra 1997 yılında Çorum Belediyesine geçiş yaptı. Belediyede sırayla, Eğitim Kültür Sosyal İşler Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Başkan Yardımcılığı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü görevlerinde bulundu. Şu an Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmakta olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)