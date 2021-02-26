Cengiz: “Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizlik giderilsin”

Maliye çalışanlarının Covid-19 pandemisinin en yoğun olduğu günlerde 7256 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırma başvurularını alma ve yapılandırma işlemlerini esnek ve dönüşümlü çalışma olmadan cansiperane bir şekilde yerine getirdiğini kaydeden Cengiz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ülkemiz ve milletimiz için bu kadar önemli görevleri ifa eden Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki kamu görevlileri Vergi Haftası’nı maalesef buruk geçirmektedirler. Çünkü uğradıkları hak kayıpları, verilmeyen pandemi ikramiyeleri, bozulan çalışma barışı buna engel olmaktadır.

Büro Memur-Sen olarak kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemiyoruz. Maliye çalışanlarının alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları için Ocak/2021 tarihinde yapılması planlanan kurum içi gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı özel sınavı Covid-19 virüsü nedeni ile ertelenmişti.

Covid-19 virüsü nedeniyle sınavları ertelenmiş olan bir çok bakanlık ve kurumun sınavları tekrar yapılıyor. Ancak Kurum içi gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı özel sınavlarının tarihleri halen ilan edilmiş değil. Sınav tarihleri ilan edilerek oluşan bu mağduriyetin ortadan kaldırılması gerekmektedir

Kamu görevlileri yılın ilk altıncı ayından itibaren %20 ve üst vergi dilimine girmekte ve aldığı zam erimektedir. Bütün kamu görevlilerinin gelir vergisi %15 oranında sabitlenmeli ve memura verilen zam geri alınmamalıdır.

Kamu çalışanları enflasyona ezdirilmemeli ve en düşük memur maaşının %10’u oranında seyyanen zam yapılmalıdır.

Memur maaşları enflasyon karşısında erimekten kurtarılmalıdır.

Kamuda süresiz sözleşmeli personel uygulaması son bulmalı, kadro verilmeli ve bundan sonraki büro hizmet kolunda yapılacak olan sözleşmeli personel alımında 3+1 sistemi uygulanmalıdır.

Covid-19 pandemisi nedeniyle kamu kurumlarında 10:00-16:00 mesai uygulaması devam ederken, maliye çalışanları 8:00-17:00 mesaisi yaptılar.

Covid-19 döneminde fazla çalışma yaparak 7256 sayılı kanun çerçevesinde mükelleflerin yapılandırma başvurularını ve taksitlendirmelerini süresinde yapan kamu görevlilerine fazla mesai ücreti 5 katı oranında ödenmeli.

Büro Memur-Sen olarak bu duygu ve düşüncelerle Vergi Haftasını kutluyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları lehine olumlu adımlar atılmasını bekliyoruz.” (Haber Merkezi)