Cengiz Atlas’ın oğlu Eren, Sinem Özdemir’le evleniyor
Çorum’un tanınmış iş insanlarından ve CHP’nin önceki il başkanlarından Eren Atlas, Sinem Özdemir ile hayatını birleştirecek.
Güncel 07.07.2021, 23:43
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Genç çiftin düğünü, 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 19.00’da Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.
ÇORUM HABER, Leyla-Aydın Özdemir ve Reyhan-Cengiz Atlas çiftlerini kutlar, Sinem ile Eren’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
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