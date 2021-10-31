Çenesiz, Türk seramiğini Amerika’da tanıttı

Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan işadamı Çenesiz, Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği’nin (ÇCSİB) 4 yıldır sponsor olarak katıldığı American Tile Distribütörleri Derneği tarafından organize edilen Total Solutions Plus organizasyonuna katıldı.

Jacksonville/Florida’da düzenlenen, çoğunluğunu ABD’li karo seramik distribütörlerinin oluşturduğu 400 katılımcıya TSF ve ÇCSİB Başkanlığı görevlerini yürüten Çenesiz tarafından sunum yapılarak Türk seramik sektörü anlatıldı. Seramik sektörü tanıtım filmi gösterildi ve katılımcılar Türkiye’ye davet edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

