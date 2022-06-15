Çenesiz, sektöründe yeniden İhracatçılar Konseyi Başkanı oldu
Güncel 15.06.2022, 20:02
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, 27 sektörün konsey başkanları belirlendi.
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Konseyi Başkanlığı’na yeniden, Seramik Federasyonu ve Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz seçildi. (Haber Merkezi)
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