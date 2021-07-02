Çenesiz, “İş Dünyası”na konuk oldu

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Erdem Çenesiz, Hande Berktan’ın sunduğu programda seramik sektöründe 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen yüzde 40'lık ihracat artışı ile birlikte son dönemde doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar ile enerji maliyeti artışlarının üretim maliyetlerine olumsuz yansımalarının olacağını söyledi.

Erdem Çenesiz, maliyet artışının da ürün fiyatlarına yansıtılmak zorunda kalınacağını kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

