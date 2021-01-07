Çenesiz Ekotürk TV’de

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Çenesiz, Hande Demirel'in sunduğu programda seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısının yanı sıra pandemi sürecinde yapı sektöründeki gelişmeler ve sektörün sorunları hakkında bilgi verdi.

Erdem Çenesiz, sektörün küresel rekabetteki yeri, rekabetçi kur, hedef pazarlar, seramik sektöründe yerli makine ve teknolojinin geliştirilmesi için makine sektörü ile işbirliği ve önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini anlattı.

(Haber Merkezi)